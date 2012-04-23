У Донецькому аеропорту знайшли снаряд

Небезпечну знахідку виявили будівельники під час проведення робіт з благоустрою.



У Донецьку на території аеропорту виявлено снаряд часів війни.На території нового терміналу міжнародного аеропорту «Донецьк» будівельники виявили снаряд часів Великої Вітчизняної війни.

Про це повідомляється на сайті компанії "Альтком", яка є генеральним підрядником реконструкції та будівництва об`єктів в донецькому аеропорту.

Вибухонебезпечний предмет був виявлений під час проведення робіт з благоустрою.

На даний момент не встановлено калібр снаряда. Місце, де він був виявлений, обгороджено, будівельники очікують прибуття фахівців Головного управління МНС України в Донецькій області, йдеться в повідомленні.

За даними ГУ МНС України в Донецькій області, всього з початку року на території Донецької області знайдено 151 снаряд.

