Чернігівщина: скажений кіт покусав трьох дорослих та дитину

У Чернігівській області скажений кіт покусав трьох дорослих та дитину.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Надзвичайна ситуація сталася у с. Конятин Сосницького району. Місцевого жителя покусав за руку бродячий кіт. Після цього тварину було вбито та закопано на лузі. Як виявилося, цей кіт покусав ще трьох осіб, у тому числі дитину.

Наступного дня труп кота відкопали та направили на дослідження до Чернігівської державної лабораторії ветеринарної медицини, де було встановлено захворювання тварини на сказ.

У населеному пункті з метою попередження захворювання на сказ проводяться протиепідемічні та протиепізоотичні заходи. Постраждалі від укусів кота перебувають на антирабічному лікуванні у Сосницькій центральній районній лікарні.