Порушено кримінальну справу проти фельдшера "швидкої"

Прокурор Хмельницької області порушив кримінальну справу щодо фельдшера швидкої медичної допомоги Білогірської центральної райлікарні, депутата районної ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, справу порушено за ч. 2 ст. 139 Кримінального кодексу України (ненадання допомоги хворому медичним працівником, що спричинило смерть хворого).



З’ясовано, що фельдшер, прибувши за викликом до жителя одного із сіл району, якому під час побутової суперечки було нанесено ножове поранення у живіт, належної медичної допомоги не надав, у лікарню не доставив, внаслідок чого потерпілий помер.



Справу для організації досудового слідства спрямовано у прокуратуру Білогірського району.