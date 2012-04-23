У Києві викрали директора фармацевтичної фірми

Солом’янське районне управління столичної міліції передало до суду кримінальну справу проти двох осіб, які викрали директора фармацевтичного підприємства.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, злочин було вчинено напередодні Нового року.

До чергової частини райуправління міліції прийшла жінка й повідомила, що її чоловіка з дому забрали якісь люди у цивільному. При цьому вони назвалися правоохоронцями та показали якесь посвідчення.

Міліціонери встановили, що ніхто зі співробітників правоохоронних органів не виїжджав за вказаною заявницею адресою та не затримував її чоловіка. Також з’ясувалося, що викрадений є громадянином іншої держави. В Україні чоловік працював директором фармацевтичного підприємства. Від викрадачів до родичів зниклого не надходило жодних вимог.

Водночас працівники райуправління дізналися, що через кілька годин після викрадення директора до офісу фірми, якою він керує, прийшли невідомі особи, назвалися працівниками управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, зачинили охоронця з водієм у підсобному приміщенні та вилучили сейф з документацією підприємства.

Слідчим відділом райуправління було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 146 Кримінального кодексу України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини».

Через тиждень в результаті низки оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку встановили, що іноземця утримують у приватному будинку в селищі Жуляни, з ним перебуває один підозрюваний. Для звільнення підприємця залучали групу захоплення.

Наступного дня у Дніпропетровську оперативники затримали його спільника. У нього було вилучено підроблене посвідчення працівника виконавчої служби, перероблений для стрільби бойовими набоями стартовий пістолет, а також паспорт потерпілого іноземця, підроблений паспорт громадянина України, за яким зловмисники орендували будинок у Жулянах. Всі ці речові докази прямо вказували на причетність затриманих до викрадення директора.

Підозрюваним було пред’явлене обвинувачення за кількома статтям Кримінального кодексу України: «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини» (ст. 146), «Підроблення документів та їх використання» (ст. 358), «Незаконне поводження зі зброєю» (ст. 263).

Встановлено, що мотивом вчинення злочину була мета прибрати прямого конкурента з галузевого ринку.