На Буковині відбудеться міжнародне медичне ралі

13:11, 23 квітня 2012
Новини регіонів
0

26-27 квітня у Чернівецькій області відбудуться міжнародні змагання бригад швидкої медичної допомоги «Буковинське медичне ралі – 2012», присвячені підготовці України до Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у головному управлінні охорони здоров’я Чернівецької облдержадміністрації, змагатимуться команди бригад швидкої медичної допомоги з усіх районів Чернівецької області та Чернівців, а також команди з Польщі, Румунії та західних областей України.

Змагання відбудуться у Чернівцях та Глибоцькому районі Буковини.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter