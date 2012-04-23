На Буковині відбудеться міжнародне медичне ралі
13:11, 23 квітня 2012Новини регіонів
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26-27 квітня у Чернівецькій області відбудуться міжнародні змагання бригад швидкої медичної допомоги «Буковинське медичне ралі – 2012», присвячені підготовці України до Євро-2012.
Як повідомили УНІАН у головному управлінні охорони здоров’я Чернівецької облдержадміністрації, змагатимуться команди бригад швидкої медичної допомоги з усіх районів Чернівецької області та Чернівців, а також команди з Польщі, Румунії та західних областей України.
Змагання відбудуться у Чернівцях та Глибоцькому районі Буковини.
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