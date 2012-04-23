На Буковині відбудеться міжнародне медичне ралі

26-27 квітня у Чернівецькій області відбудуться міжнародні змагання бригад швидкої медичної допомоги «Буковинське медичне ралі – 2012», присвячені підготовці України до Євро-2012. Як повідомили УНІАН у головному управлінні охорони здоров’я Чернівецької облдержадміністрації, змагатимуться команди бригад швидкої медичної допомоги з усіх районів Чернівецької області та Чернівців, а також команди з Польщі, Румунії та західних областей України. Змагання відбудуться у Чернівцях та Глибоцькому районі Буковини.

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