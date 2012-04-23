«Шахтар» придбає сімейний будинок для дітей-сиріт

Гравці футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) ухвалили рішення купити сімейний будинок для дітей-сиріт.

Про це заявив головний тренер команди Мірча Луческу, повідомили УНІАН у прес-службі клубу.

21 квітня в Донецьку на прес-конференції після матчу «Шахтар» - «Таврія», кошти від якого будуть направлені на розвиток порталу sirotstvy.net, М.Луческу заявив: «Команда і я особисто вирішили купити будинок для молодої сім`ї». «У цьому будинку будуть рости, швидше за все, шестеро дітей-сиріт. Найближчим часом ми його подаруємо», - сказав тренер «Шахтаря».

М.Луческу підкреслив, що для нього це рішення дуже важливе, оскільки «це велика відповідальність усіх нас по відношенню до дітей, які не винні в тому, що їх кинули й що вони залишилися одні».

«Тому все суспільство повинне допомогти їм у цьому плані. Ми не задовольняємося лише тим, що було сьогодні на наших футболках (футболісти «Шахтаря» вийшли на поле в білих футболках із великими літерами, які разом склали гасло «Сирітству ні» - УНІАН)», - зазначив М.Луческу.