У Києві безоплатно обстежать постраждалих від аварії на ЧАЕС

25 квітня Київська міська клінічна лікарня № 1 проведе благодійну акцію для постраждалих від аварії на ЧАЕС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, у середу з 9.00 до 15.00 у лікарні № 1 (Харківське шосе, 121) буде проведено безкоштовні консультації та обстеження громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Цього дня у медустанові буде організовано прийом висококваліфікованими фахівцями: професорами, докторами медичних наук, кандидатами медичних наук, заслуженими лікарями України, лауреатами державних премій, а також завідувачами відділень і кафедр, лікарями з вищою кваліфікаційною категорією.

Телефон «гарячої» лінії лікарні: 560-11-11.