У Києві безоплатно обстежать постраждалих від аварії на ЧАЕС
16:21, 23 квітня 2012Новини регіонів
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25 квітня у лікарні №1
25 квітня Київська міська клінічна лікарня № 1 проведе благодійну акцію для постраждалих від аварії на ЧАЕС.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, у середу з 9.00 до 15.00 у лікарні № 1 (Харківське шосе, 121) буде проведено безкоштовні консультації та обстеження громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Цього дня у медустанові буде організовано прийом висококваліфікованими фахівцями: професорами, докторами медичних наук, кандидатами медичних наук, заслуженими лікарями України, лауреатами державних премій, а також завідувачами відділень і кафедр, лікарями з вищою кваліфікаційною категорією.
Телефон «гарячої» лінії лікарні: 560-11-11.
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