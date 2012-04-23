Прокуратура перевірить фінансування шкірвендиспансеру у Чернігові

Прокуратура Чернігівської області перевірить фінансування обласного шкірвендиспансеру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, підставою для проведення перевірки стало поширення інформації про закриття стаціонарного відділення Чернігівського обласного шкірно-венерологічного диспансеру.

Управління охорони здоров`я Чернігівської облдержадміністрації з огляду на аварійний стан стаціонарного відділення № 1 вирішило тимчасово призупинити його діяльність, а хворих перевести на амбулаторне лікування та до інших лікарень. З чим не погодилося керівництво медичного закладу.

Чернігівський обласний шкірвендиспансер розташований у пристосованих приміщеннях, побудованих на початку минулого століття, які, за висновками фахівців, дійсно, потребують ремонту. Враховуючи, що у 2008-2009 роках на ремонт приміщень диспансеру виділялися бюджетні кошти, прокуратура області організувала перевірку законності їх використання. Про результати перевірки громадськість буде поінформовано.