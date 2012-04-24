П`яний росіянин скинув однорічну дівчинку з 4-го поверху
Мати була у сусідки
На Луганщині порушили кримінальну справу проти громадянина РФ, який скинув однорічну дитину з 4 поверху.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Луганської області, інцидент стався в місті Молодогвардійську Краснодонського району вчора, 23 квітня.
Встановлено, що громадянин Російської Федерації, який перебував у стані алкогольного сп`яніння, прийшов до своєї знайомої й вживав із нею спиртні напої. Через деякий час громадянка пішла до своєї сусідки за сигаретами, а чоловік викинув її дитину з балкона квартири.
Дівчинку із забоями голови, живота, грудної клітки й хребта госпіталізовано до Луганської обласної дитячої лікарні.
За цим фактом порушено кримінальну справу.
Проведеним медичним оглядом у крові чоловіка виявлено 3,3 проміле етилового алкоголю. Він утримується під вартою.
Хід досудового слідства перебуває на контролі прокуратури міста.