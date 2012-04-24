У Запоріжжі від пневмонії помер 27-річний арештований

У Запоріжжі від двохсторонньої бронхіальної пневмонії помер 27-річний арештований.

Як повідомили в прес-службі прокуратури Запорізької області, за результатами дослідчих перевірок прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя та райвідділу міліції слідчим відділом Жовтневого райвідділу міліції в суботу, 21 квітня, порушено кримінальну справу за фактом неналежного виконання своїх професійних обов’язків медичними працівниками Запорізького СІЗО та КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги», що спричинило тяжкі наслідки, – за ч.1 ст.140 КК України.

Зокрема, прокурор Жовтневого району м. Запоріжжя Олександр Васюк повідомив, що 5 квітня ц.р. до міської клінічної лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги із Запорізького СІЗО, в зв’язку з епілептичними нападами, доставлено арештованого 27-річного Андрія З., який 14 квітня в реанімаційному відділенні цієї медичної установи помер.

Згідно з актом судово-медичного дослідження, причиною смерті людини стало захворювання – двохстороння бронхіальна зливна пневмонія. При проведенні дослідження тілесних ушкоджень, що мають відношення до причини смерті, не встановлено.

Розслідування кримінальної справи перебуває на контролі прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя. На цей час у справі проводяться необхідні слідчі дії.