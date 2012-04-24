Заступник головлікаря райлікарні одержала 30 тис грн хабара

Працівники управління державної служби боротьби з економічними злочинами затримали «на гарячому» під час отримання 30 тис грн хабара заступницю головного лікаря однієї з районних лікарень Вінницької області.

Про це повідомляє центр зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

57-річна жінка, будучи посадовою особою, і займаючи посаду заступника головного лікаря з економічних питань, здійснювала керівництво фінансовою роботою у лікувальній установі. Крім цього, у 2010 році її було призначено головою комітету з конкурсних торгів щодо здійснення закупівлі товарів, проведення робіт та надання послуг за державні кошти.

На початку квітня цього року під час проведення конкурсних торгів на закупівлю лікувальним закладом пального для службових автомобілів заступниця головного лікаря запропонувала представникові одного з підприємств посприяти у визнанні його переможцем за умови передачі їй хабара у розмірі 10% від загальної суми вартості пального.

Представник товариства, яке мало стати переможцем конкурсних торгів, у її кабінеті передав заступниці головного лікаря 30 тисяч гривень та отримав повідомлення про те, що його товариство визнано переможцем торгів та право на укладання договору на закупівлю пального. Під час огляду службового кабінету посадової особи працівники міліції виявили грошові кошти з написом «хабар».

20 квітня стосовно заступниці головного лікаря центральної районної лікарні порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України - одержання хабара у значному розмірі, яка карається штрафом від семисот п`ятдесяти до однієї тисячі п’ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.