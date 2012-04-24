У Чернівцях змагатимуться бригади швидкої медичної допомоги

26 - 27 квітня в Чернівцях та Глибоцькому районі Буковини відбудуться міжнародні змагання бригад швидкої медичної допомоги «Буковинські медичні ралі - 2012».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької ОДА, змагання, що відбудуться вдруге, мають на меті відпрацювання основних моделей надання екстреної медичної допомоги в умовах проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012, створення умов для покращання надання своєчасної, уніфікованої, кваліфікованої екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі, реальне відпрацювання дій медичного персоналу на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.

Змагання відбудуться під егідою Міністерства охорони здоров’я України, керівництва Буковини, Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Буковинського державного медуніверситету, Головних управлінь МНС та УМВС України у Чернівецькій області.

До участі у змаганнях запрошені команди бригад швидкої медичної допомоги зі всіх районів Буковини, а також команди з Польщі, Румунії та західних областей України.

Початок змагань - 26 квітня на Соборній площі Чернівців.