У Києві порушено справу проти головного лікаря санаторію
Самовільне видобування води
У Києві порушено кримінальну справу стосовно головного лікаря одного із санаторіїв столиці за фактом самовільного видобування артезіанської води.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури столиці, справу порушено за фактом зловживання службовим становищем та порушення правил користування надрами (ч. 2 ст. 240 КК України – порушення правил охорони або використання надр, ч. 2 ст. 364 КК України – зловживання владою або службовим становищем).
З’ясувалося, що головним лікарем санаторію з метою отримання прибутку з оплати послуг організовано самовільне видобування та використання питної води з артезіанських свердловин на юрському водоносному горизонті, який відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення та розташований на території санаторію.
Упродовж півроку з цієї артезіанської свердловин самовільно видобуто 35 тис м куб питної води.
Розмір збитків, завданих державі внаслідок порушення правил використання надр, становить 1,5 млн. грн.