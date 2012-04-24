У Трускавці у квартирі вирощували марихуану

У місті Трускавець Львівської області працівники міліції викрили нарколабораторію, яку було облаштовано у квартирі багатоповерхового житлового будинку.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, „власником” підпільної накролабораторії виявився 33-річний чоловік, який перебував у державному розшуку за вчинення особливо тяжкого злочину.

Затримання злочинця здійснювалося із залученням співробітників Управління по боротьбі з організованою злочинністю, бійців відділу швидкого реагування «Сокіл» спільно зі співробітниками слідчого управління Головного управління МВС України у Львівській області.

Під час проведення обшуку працівники спецпідрозділу виявили та вилучили розфасовану та готову до реалізації наркотичну речовину (марихуану), електронну вагу для зважування, значну кількість сірникових коробок, які використовувались для фасування готової продукції та ін.

У помешканні було виявлено 25 кущів саджанців наркотичної рослини, які знаходились під штучним освітленням ультрафіолетових ламп - з метою пришвидшення їх природного росту.

Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи з метою встановлення кола співучасників, постачальників сировини, а також канали і шляхи збуту наркотиків.