У студента-іноземця вилучили наркозасобів на 2,6 млн грн

В Дніпропетровській області у студента-іноземця вилучено наркозасобів майже на 2,6 млн. гривень.

Як повідомляє прес-служба УЗГ МВС України, у квітні цього року працівники Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків ГУМВС України в Дніпропетровській області під час оперативно-розшукових заходів у навчальних закладах під умовною назвою „Генофонд” викрили у розповсюдженні наркотичних засобів іноземного студента. Наркотики студент продавав в основному молоді. За місцем його проживання правоохоронці виявили та вилучили 510 г марихуани та 163 рослини коноплі, які він вирощував у окремих горщиках при штучному освітленні із застосуванням системи крапельного поливу. Загальна вартість вилучених наркозасобів орієнтовно становить 2,6 млн гривень.

За цим фактом порушено кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» та ч. 1 ст. 321 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів» КК України.