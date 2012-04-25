У Херсоні в один день «замінували» райвідділ міліції та школу.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, 24 квітня на номер “101” пожежно-рятувальної служби територіального управління МНС надійшли анонімні телефонні дзвінки про два вибухові пристрої.

Зокрема, о 13.06 надійшло повідомлення про мінування Суворовського райвідділу міліції Херсона, а о 23.09 повідомили про бомбу в школі № 27.

На об`єкти виїжджали представники міліції, МНС, швидкої допомоги. Вибухових пристроїв виявлено не було.

Проводиться пошук тих, хто телефонував.