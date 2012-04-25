В Одесі два водії на дорозі стріляли один в одного

Словесна суперечка водіїв автомобілів "Mercedes" і "Mitsubishi" в центрі Одеси завершилася вогнепальним пораненням одного з них, повідомили сьогодні УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю Управління МВС України в області.

Як уточнили в міліції, інцидент виник із того, що 21-річний водій "Mitsubishi" раптово «підрізав» "Mercedes" на вулиці Преображенській. Водій автомобіля "Mercedes" пішов "на з`ясування відносин» із травматичним пістолетом у руках, і невдовзі пролунав постріл – куля з близької відстані влучила в живіт його опонентові.

Постраждалого доставили до міськлікарні, а водія-стрільця, який зник на лімузині з місця події, розшукують співробітники міліції.

Обставини події з`ясовуються.