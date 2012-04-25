Медики Києва визначать “столичний стандарт здоров’я”

Медики Києва запропонували наприкінці травня провести з’їзд за участю лікарів та представників міської влади для визначення стандартів столичної медицини.

Як повідомляє прес-служба КМДА, голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов зустрівся з представниками медичної спільноти Києва. Основними темами обговорення стали розробка ефективних шляхів реалізації медичної реформи та впровадження столичного стандарту охорони здоров’я.

Як зазначається в повідомленні, протягом останніх двох місяців за дорученням голови міськдержадміністрації в амбулаторних закладах міста відбувалися обговорення питань, які пов’язані з участю Києва у пілотному проекті з реформування медичного забезпечення. Результатом зустрічей у колективах стало делегування представників лікувальних установ до КМДА для спільного вирішення нагальних питань, пов’язаних із реалізацією реформи та розробки столичного стандарту здоров’я.

Під час зустрічі представники медичної галузі Києва звернулися до голови КМДА з пропозиціями щодо подальшої роботи. Вони запропонували створити робочу групу за участю представників профільного управління, міськадміністрації, делегатів, медиків міста, для аналізу питань, які визначені резолюцією, прийнятою лікарями 30 березня. А згодом, на їхню думку, має відбутися з’їзд медиків з питань стандарту столичної медицини.

«Сьогодні є велика потреба у змінах системи охорони здоров’я столиці. Про актуальність реформування галузі говорять як самі кияни, так і медики. Тому міська влада разом із лікарями працює над розробкою та впровадженням столичного стандарту здоров’я. Я переконаний, що, рухаючись уперед, ми знайдемо шляхи вирішення питань розвитку галузі і змінимо традиційний підхід до управління сферою охорони здоров’я», – зазначив О.Попов.