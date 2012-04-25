У Богуславі троє людей отруїлися чадним газом

Дитячі пустощі з вогнем

На Київщині від отруєння чадним газом постраждало троє людей. Як повідомляє прес-служба МНС України 24 квітня о 14.16 на пульт зв’язку МНС надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку у м. Богуслав Київської області. Пожежу було ліквідовано за лічені хвилини. Вогнем було знищено речі домашнього вжитку, побутову техніку, меблі. Внаслідок пожежі отримали отруєння чадним газом та доставлені до Богуславської ЦРЛ троє людей. Імовірна причина пожежі – дитячі пустощі з вогнем. Збитки від пожежі встановлюються.

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