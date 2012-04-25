У Луганську в школі побили 10-річну дитину

У Луганську порушено кримінальну справу за фактом побиття 10-річної дитини в будівлі школи №26.

Як повідомив УНІАН прес-секретар прокуратури області Олександр Зайцев, кримінальну справу прокуратура Луганської області порушила вчора 24 квітня згідно з ч 1. ст.125 Кримінального кодексу України (навмисне спричинення легких тілесних ушкоджень).

«В рамках досудового слідства міліція з`ясовує всі обставини конфлікту в школі», - сказав О.Зайцев.

За інформацією луганського інформаційного сайту Схід-інфо, 10-річний хлопчик був побитий однокласниками під час уроку 15 березня в будівлі школи № 26 м. Луганська

Медики виявили у хлопчика сильні забої шийного відділу хребта. Також йому був поставлений діагноз «контузія легкого ступеня правого ока». 4 дні він провів у травматологічному відділенні лікарні, а після томографії був переведений у нейрохірургічне відділення дитячої обласної лікарні. Дитина провела на лікарняному ліжку з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс мозку і травма спини» в цілому 24 дні. Зараз хлопчик вже ходить у школу, але досі п скаржиться на біль у голові і шиї.