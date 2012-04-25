В Одесі зіткнулися 3 авто, госпіталізовано 7 осіб

Унаслідок зіткнення автомобілів Toyota Camry, Nissan Langley і Toyota Carina, що сталося в ніч на середу, 25 квітня, на 3-й станції Люстдорфської дороги в Одесі, постраждали і були госпіталізовані 7 чоловік. Про це УНІАН повідомили УНІАН у міському управлінні ДАІ.

За свідченнями очевидців ДТП, водій автомобіля Toyota Camry виїхав на перехрестя з вулиці Сибірської і зіткнувся з Nissan Langley, що рухався з боку площі Толбухіна. Внаслідок удару Nissan Langley відкинуло на автомобіль Toyota Carina E, що зупинився перед світлофором.

Під час аварії одержав травму голови водій Nissan Langley, а також травмовано шість пасажирів.

Після ДТП водій автомобіля Toyota Camry, в якому перебувало 6 чоловік, спробував залишити місце події, але співробітники ДАІ його затримали і за допомогою бійців спецпідрозділу «Беркут» доставили в пункт проведення експертизи на предмет алкогольного сп`яніння.

Ведеться розслідування причин потрійного зіткнення.