На Буковині судитимуть хірурга за смерть пацієнта

Прокурор Чернівецької області Петро Коваль порушив кримінальну справу стосовно депутата районної ради, завідувача хірургічного відділення Глибоцької центральної районної лікарні, бездіяльність якого призвела до смерті пацієнта.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, встановлено, що у грудні 2009 року до цієї лікарні з діагнозом «політравма і посттравматичний шок» госпіталізували жителя одного із сіл району, який потребував негайного операційного втручання, оскільки існувала пряма загроза його життю.

Однак, за словами П.Коваля, завідувач хірургічного відділення, який перебував у цей час в лікарні черговим лікарем-хірургом, не надав належну медичну допомогу хворому, що «призвело до смерті пацієнта».

Порушено кримінальну справа за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України (невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов`язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого).