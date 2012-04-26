У Тернополі було знеструмлено більшість мікрорайонів

У Тернополі через пожежу трансформаторної підстанції на годину було знеструмлено більшість мікрорайонів.

Як повідомили кореспондента УНІАН у міському РЕМі, трансформаторна підстанція потужністю 110 мВт загорілася на території ВАТ «Тернопільобленерго».

За словами очевидців, вогонь на трансформаторі супроводжували міні-вибухи і яскраві спалахи світла. За попередніми даними, пожежа сталася внаслідок короткого замкнення.

На місці події працювало дві бригади рятувальників обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій.

На окремих масивах міста через знеструмлення насосних станцій КП «Тернопільводоканал» також не було води.

