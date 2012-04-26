20-річний хлопець загинув, розбираючи снаряд часів війни

На Дніпропетровщині під час розбирання боєприпасу часів Другої світової війни загинула людина.

Як повідомляє прес-служба МНС України, 25 квітня об 11:10 від чергового Нікопольського міського відділу ГУ МВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вибух невідомого предмета в приватному секторі в селі Шишкине.

За попередньою інформацією, вибух стався під час розбирання боєприпасу часів Другої світової війни. Унаслідок вибуху загинув від осколкових поранень хлопець, 1991 року народження.

Відбір зразків матеріалів для лабораторного дослідження здійснив вибухово-технічний відділ ГУ МВС України в області.