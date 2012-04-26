У Хмельницькій області оздоровлено 420 чорнобильців

За 2011 рік у Хмельницькій області у санаторно-курортних закладах оздоровлено 420 чорнобильців, у тому числі 193 ліквідаторів І категорії, 99 – ІІ категорії, 108 дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Хмельницької облдержадміністрації.

Також протягом минулого року у спеціалізованих стаціонарних відділеннях обласної лікарні оздоровлено 44 дитини, народжені від батьків-чорнобильців.

Крім того, цього року Управління охорони здоров’я ОДА запланувало виділити 5% ліжкового фонду в обласному госпіталі інвалідів Великої Вітчизняної війни для покращення здоров’я постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

Довідка УНІАН. Станом на 9 квітня на диспансерному обліку на Хмельниччині перебувають 8104 особи, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. З них 3583 – ліквідатори наслідків Чорнобильської аварії, 1198 – евакуйовані із зони дії радіації, 1701 – особи, які проживають або проживали на територіях, що підлягають нагляду, 1592 – особи, які народилися від батьків вищевказаних категорій, і 30 осіб – онуки постраждалих (4 група обліку).