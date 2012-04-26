На Львівщині ухвалили програму захисту чорнобильців

Сьогодні депутати Львівської обласної ради ухвалили Комплексну програму соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2012-2014 роки.

За це рішення проголосував 81 депутат, повідомили УНІАН у прес-службі обласної ради.

Нна цю програму у 2012 році передбачено 1,105 млн грн, зокрема, з обласного бюджету – 975 тисяч гривень.

Метою програми є проведення комплексу заходів, спрямованих на збереження здоров’я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, їхній соціальний та матеріальний захист.

Основні завдання програми – надання правової допомоги, підвищення рівня правової грамотності серед постраждалих громадян та сприяння розвитку і підтримці статутної діяльності громадських організацій із захисту прав постраждалих громадян.

Також передбачено посилення уваги до проблем оздоровлення та лікування постраждалих громадян і покращення матеріально-технічної бази медичних закладів для якісного проведення диспансерних оглядів, зокрема, поліпшення умов діагностування та лікування постраждалих громадян.