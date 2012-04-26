Справу щодо вивезення йорданцем своєї доньки не порушували

Міліція не порушувала кримінальну справу за фактом вивезення за кордон йорданцем своєї доньки, повідомив УНІАН начальник Відділу зв`язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області Юрій Сулаєв.

За його словами, журналісти передчасно поінформували про порушення кримінальної справи.

«ЗМІ повідомили про порушення кримінальної справи, проте на сьогодні її немає. Прокуратура Жовтневого району Полтави дійсно скасування рішення міліції про відмову у порушенні справи, але поки справу не порушено», сказав Ю.Сулаєв.

За даними прокуратури Полтавської області, 1 квітня до міліції Полтави звернулася громадянка А. із заявою, що її чоловік М. (громадянин Йорданії), з яким вона перебуває в офіційному шлюбі, забрав і не повернув їх спільну доньку, 2007 року народження. Дослідчою перевіркою встановлено, що останнім часом подружжя спільно не проживало, проте М. постійно спілкувався з дочкою з відома дружини. 30 березня вранці батько забрав дочку з відома матері, однак увечері не повернув дитину. Встановлено, що чоловік заявниці та їх малолітня дочка цього дня перетнули державний кордон України і вилетіли у Дубаї (ОАЕ) з аеропорту Харкова.

У даному випадку рішення питання регулюється Сімейним кодексом України. Якщо мати і батько, які проживають окремо, не дійшли згоди щодо того, з ким з них проживатиме малолітня дитина, суперечка між ними може розв`язуватися органом опіки, підкреслили в прокуратурі.

Жовтневим райвідділом міліції Полтави 10 квітня було відмовлено у порушенні кримінальної справи. Дане рішення скасувала прокуратура Жовтневого району Полтави.

Підлягають з`ясуванню обставин перетину дитиною державного кордону, правомірність дій працівників прикордонної служби. У зв`язку з цим матеріали перевірки найближчим часом будуть направлені в прокуратуру Харківської області, зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня начальник ГУ МВС України в Полтавській області Едуард Федосов заявив, що в Полтаві міліція порушила кримінальну справу за фактом викрадання йорданцем 4-річної дочки і вивезенні її до Йорданії. За його словами, кримінальна справа порушена за ст. 146 Кримінального кодексу України (викрадання людини).