170 тисяч на ремонт лікарень вкрали керівники будівельної фірми

На Черкащині викрито керівників будівельної фірми, які привласнили 170 тис грн бюджетних коштів, виділених на проведення ремонтних робіт в лікарнях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління податкової міліції ДПС у Черкаській області, у ході проведення оперативно-розшукових заходів податківці виявили, що підприємство уклало ряд договорів будівельного підряду за кошти держбюджету на проведення ремонтних робіт в лікарнях Черкаської області, на здійснення яких було перераховано близько 170 тис. грн.

Разом з тим підприємство ремонтні роботи не проводило, а кошти держзамовнику не повернуло. Таким чином, посадові особи підприємства умисно привласнили кошти держбюджету.

Стосовно керівників підприємства порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах). Вживаються заходи з відшкодування державі завданих збитків.