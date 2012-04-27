Прикарпаття: від ураження струмом загинув головний енергетик

На Прикарпатті від ураження струмом загинув головний енергетик заводу. Як повідомили сьогодні УНІАН у територіальному управлінні МНС в Івано-Франківській області трагедія сталася 25 квітня.

За інформацією МНС, головний енергетик заводу ТзОВ "Уніплит" (смт Вигода Долинського району Івано-Франківської області) був смертельно уражений електричним струмом під час огляду приєднання високовольтної ланки рубальної машини в електрощитовій.