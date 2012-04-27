На Сумщині стався витік з нафтопроводу
10:31, 27 квітня 2012Новини регіонів
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Через несанкціоновану врізку
26 квітня близько 20 години в полі біля с. Рубани Охтирського району Сумської області на промисловому нафтопроводі нафтогазовидобувного управління „Охтирканафтогаз” ВАТ „Укрнафта” (діаметр 237 мм, тиск 16 атм), через несанкціоновану врізку стався виток нафтогазової суміші у межах охоронної зони на площі 200 м кв.
Як повідомляє прес-служба МНС України, виток припинено шляхом перекриття засувки та проведення зварювальних робіт. Загрози навколишньому середовищу немає. До збору забрудненого грунту та його рекультивації були залучені аварійні бригади власника нафтопроводу.
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