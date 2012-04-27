В Киеве проходят Дни здоровья

В Киеве продолжаются Дни здоровья. В субботу, 28 апреля, с 14:00 до 16:00 акция День здоровья состоится на ул. Крещатик, 36.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, во время акции киевляне и гости столицы смогут проконсультироваться о состоянии своего здоровья с семейным врачом, санологом, диетологом и другими специалистами. Посетители смогут получить информацию о возможностях оздоровления, отказа от табакокурения, похудения, профилактике сахарного диабета, социально опасных болезнях, вирусном гепатите. Участники акции будут иметь возможность измерять артериальное давление, сделать кардиограмму, пройти тестирование на ВИЧ, определить свой биологический возраст, а также научиться оказывать первую неотложную помощь.

В КГГА отмечают, что акция проходит в рамках проведения профилактическо-просветительского проекта «Мастерская здоровья». Дни здоровья будут проходить каждую субботу с 21 апреля до 23 июня с 9.00 до 12.00 в заведениях здравоохранения всех десяти районов города, в соответствии с графиком, утвержденным Главным управлением здравоохранения.

Основными задачами мероприятия является широкое информирование населения о возможностях профилактики и факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертензии, сахарного диабета и других заболеваний, путях оздоровления организма и формирования здорового образа жизни.

Во время проведения Дней здоровья киевлянам будут измерять артериальное давление, проводить ЭКГ и УЗ исследования, флюорографию, лабораторные исследования и др. Жители получат консультации районных внештатных специалистов и главных внештатных специалистов Главного управления здравоохранения.

21 апреля Дни здоровья уже прошли в Голосеевском районе, впереди еще 9 районов, поэтому городские власти приглашают киевлян приобщиться к мероприятию и проверить состояние собственного здоровья, чтобы своевременно выявить или предупредить возникновение опасных заболеваний.

Услуги в рамках Дней здоровья бесплатные, отмечают в КГГА.