У центрі Дніпропетровська на трамвайній зупинці стався вибух

12:29, 27 квітня 2012
Новини регіонів
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Міліція коментарів не дає

Сьогодні близько 12-ї години дня у центрі Дніпропетровська на зупинці трамвая № 1 «Вулиця Сєрова» стався вибух.

Як передає кореспондент УНІАН з місця подій, за попередніми даними, в результаті вибуху постраждали 4 особи, яких госпіталізовано.

Рух трамвая № 1 зупинено, зупинка частково зруйнована, також вибито скло у вікнах трамваю, який стоїть на зупинці. Місце події оточено міліцією.

Проводяться експертизи. Поки коментарів правоохоронних органів немає.

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