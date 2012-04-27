У центрі Дніпропетровська на трамвайній зупинці стався вибух

Сьогодні близько 12-ї години дня у центрі Дніпропетровська на зупинці трамвая № 1 «Вулиця Сєрова» стався вибух.

Як передає кореспондент УНІАН з місця подій, за попередніми даними, в результаті вибуху постраждали 4 особи, яких госпіталізовано.

Рух трамвая № 1 зупинено, зупинка частково зруйнована, також вибито скло у вікнах трамваю, який стоїть на зупинці. Місце події оточено міліцією.

Проводяться експертизи. Поки коментарів правоохоронних органів немає.