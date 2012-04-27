Стався ще один вибух - біля вокзалу у Дніпропетровську
12:52, 27 квітня 2012Новини регіонів
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Перекрито рух транспорту
Міліція заявляє, що, за попередніми даними, вибуховий пристрій, що спрацював на трамвайній зупинці в Дніпропетровську, був закладений в урні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник відділу зв`язків із громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області Олексій Щербатов. Він сказав, що вибух стався приблизно об 11.40.
О.Щербатов підтвердив, що є що постраждалі – пасажири трамвая №1, який у момент вибуху від`їжджав від зупинки в напрямку до центра Дніпропетровська. За його словами, постраждали 3-5 людей.
Також стало відомо, що кілька хвилин тому стався ще один вибух - у районі залізничного вокзалу.
Центральний проспект Дніпропетровська перекрито для руху транспорту.
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