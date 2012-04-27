У Дніпропетровську відключили мобільний зв'язок

У центрі Дніпропетровська не працюють телефони.

У всіх людей в центрі міста зараз не працюють телефони. Мабуть, силовики наказали операторам відключати мобільний зв`язок - побоюються, напевно, що сигнали на "пекельні машинки" йдуть від терористів по мобільному зв`язку. Про це повідомляє «Комсомольская правда в Україні».

Видання також припускає, що міліція хоче таким чином призупинити вал паніки, що охопила місто. Тому що від усюди приходять чутки - вибухає вже і на околицях міста, на лівому березі міста.