У Львові закінчив роботу семінар з навчання слабозрячих дітей

Сьогодні у Львові закінчив свою роботу Всеукраїнський семінар з проблем навчання дітей з вадами зору за системою Брайля, що проходив з 24 по 27 квітня.

Як повідомили у фонді Ріната Ахметова «Розвиток України», такий захід проходить в Україні вперше.

Семінар проходив на базі начально-реабілітаційного центру для дітей із вадами зору «Левеня», за участі українських і міжнародних (Болгарія, Польща, Швеція) експертів. Вони, зокрема, обговорили питання нормативно-правового забезпечення права на освіту дітей з порушеннями розвитку, навчання сліпих письму та читанню шрифтом Брайля, поділилися досвідом у запровадженні українських та європейських практик.

Учасники заходу піднімали питання грамотності незрячих дітей, а також проблеми інтеграції дітей з глибокими порушеннями зору в загальноосвітні школи. Зокрема, як навчити вчителя працювати з дітьми, що мають різні можливості.

Учасники заходу зазначали, що в Україні гостро стоїть проблема із забезпеченням книг і підручників для слабозорих. Сьогодні в Україну щорічно в перший клас приходять близько 70 сліпих дітей і 360 діток зі слабим зором. Для них існують спеціалізовані школи: 6 шкіл для сліпих і 29 шкіл для слабозрячих. Однак перша книга - «Буквар» - за якою сьогодні навчаються сліпі діти, адаптована для зрячих дітей і є дуже незручною для діток з вадами зору. Ці книжки видані ще 15 років тому, вони дуже важкі і незручні - теми і сторінки не збігаються з матеріалом. Це доставляє чимало складнощів, і викладачам, і самим школярам.

Експерти відзначали, що в Україні сліпа дитина була вторинна - букварі, за якими такі діти навчаються, враховують, насамперед, потреби зрячої дитини. Адже в шрифті Брайля різноманітні слова, словосполучення орієнтовані на те, що дитина може сама відчути - на звуки, тактильні відчуття. Проте вже скоро, після затвердження в Міністерстві освіти, в Україні з`явиться новий «Буквар» європейського зразка. У новій книзі з`являться такі обов`язкові розділи, що інформація про сам шрифт, що таке літера, що таке мова. Для незрячого порядок вивчення літер вкрай важливий, підкреслюють фахівці. Зміниться принцип навчання - «від сліпої дитини до зрячому», а не навпаки.

Також у рамках семінару відбувся перший в Україні професійний майстер-клас із виготовлення «Дотикової книги» за системою Брайля для дошкільнят та учнів перших класів із глибокими вадами зору. Під керівництвом педагогів з м.Любліна (Польща) Агнешки Грабовецької та Беати Дідух сорок представників українських спеціальних навчальних закладів візьмуть участь у створенні дотикової книги. На жаль, такий різновид книги не друкується в Україні, дотикові книжки виготовляються здебільшого руками волонтерів, що не завжди ефективно для адаптації малечі до навколишнього світу.

Всеукраїнський семінар з проблем навчання дітей з вадами зору пройшов за фінансової та організаційної підтримки фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», за сприяння Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Інституту інноваційних технологій та змісту освіти, Головного управління освіти і науки ОДА.