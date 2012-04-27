Міліція не підтверджує інформацію про виявлення вибухівки
16:34, 27 квітня 2012Новини регіонів
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...та стрілянину в місті
Міліція Дніпропетровської області не підтверджує інформацію, розповсюджену окремими ЗМІ, про виявлення та знешкодження ще одного вибухового пристрою та перестрілку правоохоронців з невідомим біля ТЦ Караван у місті Дніпропетровську.
Про це УНІАН повідомив начальник ЦГЗ УМВС України у Дніпропетровській області Олексій Щербатов.
«Я щойно розмовляв з черговим, обидві ці інформації не підтверджуються», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 квітня, в результаті 4-х вибухів у громадських місцях Дніпропетровська постраждало 27 людей.
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