Міліція не підтверджує інформацію про виявлення вибухівки

Міліція Дніпропетровської області не підтверджує інформацію, розповсюджену окремими ЗМІ, про виявлення та знешкодження ще одного вибухового пристрою та перестрілку правоохоронців з невідомим біля ТЦ Караван у місті Дніпропетровську.

Про це УНІАН повідомив начальник ЦГЗ УМВС України у Дніпропетровській області Олексій Щербатов.

«Я щойно розмовляв з черговим, обидві ці інформації не підтверджуються», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 квітня, в результаті 4-х вибухів у громадських місцях Дніпропетровська постраждало 27 людей.