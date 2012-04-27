У Дніпропетровську через вибухи закривають школи
18:35, 27 квітня 2012Новини регіонів
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В місцях вибухів
У Дніпропетровську в місцях вибухів закривають школи.
Про це ГолосUA повідомили школярі та їхні батьки.
Спочатку дітей і школярів утримували в будівлі шкіл, а потім почали випускати найстарших.
За молодшими школярами попросили прийти батьків.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Дніпропетровська сталося чотири вибухи, постраждали 27 людей.
За фактами вибухів у Дніпропетровську прокурор області порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
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