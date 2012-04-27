У Дніпропетровську через вибухи закривають школи

У Дніпропетровську в місцях вибухів закривають школи.

Про це ГолосUA повідомили школярі та їхні батьки.

Спочатку дітей і школярів утримували в будівлі шкіл, а потім почали випускати найстарших.

За молодшими школярами попросили прийти батьків.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Дніпропетровська сталося чотири вибухи, постраждали 27 людей.

За фактами вибухів у Дніпропетровську прокурор області порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).