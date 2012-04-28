У Маріуполі вживаються заходи щодо попередження холери

У Маріуполі Донецької області вживаються заходи щодо попередження захворювання на холеру і гострі кишкові захворювання.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, всі заходи спрямовані на забезпечення мікробіологічної безпеки водоймищ, Азовського моря, питної і технічної води, продуктів харчування, безпеки місць масового відпочинку, санітарне очищення, щоб не повторилася торішня літня епідемія холери. Терміни виконання основних заходів визначено протягом травня-червня 2012 року.

У повідомленні наголошується, що санепідслужбою разом з міським центром здоров`я організована і проводиться широка санітарно-просвітницька робота серед населення з питань профілактики кишкових інфекцій і харчових отруєнь, у тому числі і на ринках міста.

Рішенням виконкому Маріупольської міськради заплановано також заходи щодо забезпечення безпеки питного водопостачання, використання водоймищ, місць масового відпочинку і утримання території, виконавцем яких є комунальні служби міста.

Крім того, з метою недопущення епідемічних ускладнень щодо холері у 2012 р. у Маріуполі було вирішено переглянути терміни комплексу заходів щодо попередження захворювання, організувати профілактичну роботу з виявлення і попередження поширення інфекційних хвороб серед соціально неадаптованих верств населення, забезпечити посилений держсанепіднагляд за підконтрольними об`єктами, перевірити готовність лікувально-профілактичних установ, санепустанов, активізувати санітарно-просвітницьку роботу серед населення з питань профілактики гострих кишкових інфекцій.