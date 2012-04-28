Одному постраждалому від вибуху у Дніпропетровську відірвало руку

Вісім постраждалих внаслідок вибуху в Дніпропетровську перебувають в реанімації, одному з них відірвало руку.

Як повідомляє ТСН, лікарі запевняють, що життя всіх 25 госпіталізованих після вибухів поза загрозою.

В обласній дитячій лікарні дев`ять підлітків віком до 16 років. Усі вони студенти монтажного технікуму. Один з вибухів пролунав якраз неподалік навчального закладу. У них осколкові поранення.

В реанімації обласної лікарні знаходяться 8 постраждалих з політравмами, з них четверо у важкому стані, четверо у середньому стані важкості. Ще трьох доправлених до цієї лікарні вже відпустили додому. П`ятьох потерпілих уже прооперували в обласній лікарні.

Найтяжчі травми у 63-річного чоловіка - йому довелось ампутувати руку. "По суті, відірвало руку вибухом. Висіла на шкірі, відірвало всі нерви. Лікарі наші всіляко намагалися врятувати, але не вдалося", - повідомив головний лікар лікарні Сергій Риженко.

Серед потерпілих 16-річна дівчина, якій лікарі намагаються врятувати обличчя - його просто прошило осколками. Для поранених від вибуху в лікарні розгорнули окреме відділення. Потерпілим та їхнім родичам надають допомогу психологи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Дніпропетровська сталося чотири вибухи, за останніми даними міліції, постраждало 29 осіб, 26 з яких госпіталізовано.

За фактами вибухів порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).