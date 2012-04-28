Рівненщина: медпрацівник збував наркотичні препарати

У Дубенському районі на Рівненщині працівники відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків затримали медичного працівника, який продавав таблетки метадолу, що використовуються при лікуванні наркозалежних за програмою замісної підтримуючої терапії.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в області, затриманим виявився 24-річний чоловік, працівник одного з медзакладів району, який мав доступ до підоблікових лікарських засобів та вирішив незаконно їх збувати. Оперативну закупку правоохоронці провели у два етапи. Перший раз чоловік за 300 грн збув три таблетки метадолу. Вже за кілька днів він продав дві пігулки по 100 грн за кожну і на місці був затриманий працівниками міліції.

Правоохоронці порушили з цього приводу дві кримінальні справи - за статтею 307 Кримінального кодексу України (незаконний збут наркотичних речовин). І хоча чоловік в поле зору правоохоронців потрапив уперше, йому загрожує позбавлення волі до 10 років, до того ж з конфіскацією майна.

Під час проведеної перевірки в закладі охорони здоров’я міліціонери виявили низку порушень, які допускали медики при видачі препаратів. А сам затриманий здобував пігулки, не додаючи їх в повному обсязі наркозалежним пацієнтам.