Донеччина: на узбіччі автодороги виявлені дві мінометні міни

У Донецькій області знешкоджено дві мінометні міни, виявлені на узбіччі автодороги Артемівськ – Сєверськ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області.

Згідно повідомлення, вчора поблизу селища Благодатне Артемівського району бійцями МНС було здійснено знешкодження двох мінометних мін калібру 81 мм, виявлених на узбіччі дороги місцевим жителем під час збору металобрухту.

До операції від Головного управління МНС залучалися 2 одиниці техніки і 10 осіб особового складу, зазначили в прес-службі обласного главку.