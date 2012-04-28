У Дніпропетровській лікарні працює телефон психологічної допомоги

У Дніпропетровській міській лікарні №14 цілодобово працює телефон психологічної допомоги для тих, хто опинився в зоні вибуху.

Як повідомили УНІАН у комунальному закладі, цілодобово за номером 745-90-40 професійні психологи надають психологічну підтримку.

Люди, які опинилися в епіцентрі вибухів 27 квітня, а також усі, кому необхідна консультація психолога, можуть телефонувати за вказаним номером, зазначають у міській лікарні.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в Дніпропетровську пролунали 4 вибухи, в результаті яких постраждало 30 осіб, у тому числі 10 дітей. Станом на 8.00 сьогоднішнього дня, у лікарнях залишались 22 особи (4 - у важкому стані, 7 - у стані середньої важкості, 11- у легкому стані).

За фактами вибухів порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт), яку розслідує СБУ.