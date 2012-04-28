Під час вибухів у Дніпропетровську постраждало 30 осіб, з них 10 дітей.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров`я України.

За даними Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, станом на сьогодні кількість постраждалих внаслідок 4 вибухів у Дніпропетровську становить 30 осіб, у тому числі 10 дітей.

Станом на 8.00 у лікарнях залишались 22 особи (4 - у важкому стані, 7 - у стані середньої важкості, 11- у легкому стані).

МОЗ запевняє, що потерпілі отримують усю необхідну медичну допомогу у повному обсязі.