На Дніпропетровщині презентовано сайт про дітей-сиріт

У Дніпропетровській області презентовано перший регіональний інформаційний сайт, що сприяє влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейні форми виховання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», сайт створено дніпропетровською обласною благодійною організацією «Сяйво веселки» у рамках реалізації спільного проекту «Родина для дитини» Дніпропетровської облдержадміністрації та фонду Р.Ахметова.

На сайті розміщено інформацію, фото- та відеоматеріали про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та інформацію для потенційних прийомних батьків.

Як наголосила заступник голови Дніпропетровської ОДА Марія Пустова, соціальний захист прав та інтересів дітей є спільним завданням обласної влади, благодійного фонду «Розвиток України» та обласної благодійної організації «Сяйво веселки».

«В області створюються всі умови, щоб діти виховувались у сім`ях, росли здоровими, отримували якісну освіту і були впевненими у своєму майбутньому. Особливо це стосується дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це принципова позиція Президента Віктора Януковича та губернатора Олександра Вілкула. Тому створення регіонального інформаційного сайта про дітей-сиріт, це ще один важливий крок до здійснення дитячих мрій – мати маму і тата», - сказала М.Пустова.

У свою чергу, керівник програм і проектів фонду «Розвиток України» Дар`я Касьянова підкреслила, що у Дніпропетровській області, за активного сприяння місцевих організацій, поліпшується ситуація у сфері сирітства.

«Приємно, що новий портал про дітей-сиріт не лише взяв найкращий досвід від першого всеукраїнського порталу з питань всиновлення «Сирітству – ні!», але й удосконалив свій ресурс, запровадивши медіа-паспорт дитини. У цьому форматі потенційні батьки отримують максимум необхідної інформації», - наголосила Д.Касьянова.

Як підкреслили у фонді Р.Ахметова, у регіоні інтерактивних проектів такого формату ще не було. Досвід створення подібного проекту має Росія, де вже декілька років існує сайт з відео-паспортами дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, і до 70% дітей, які отримали «відео-паспорт», протягом 6 місяців були влаштовані у сім’ю.

У «Розвитку України» поінформували, що на Дніпропетровському сайті розміщені медіа-паспорт дитини – це комплекс фото- та відеоматеріалів про дитину, який містить інтерв’ю з дитиною про її життя, уподобання, успіхи, родичів та друзів; інтерв’ю з вихователем, який добре знає дитину та може розповісти про те, якою вона є; відео дитини, зняте під час проведення розважальної програми, щоб побачити дитину зі сторони, коли вона перебуває у компанії однолітків і друзів; добірка фотографій; загальна інформація про дитину, можлива форма влаштування, особливості здоров’я тощо.

На сайті вже розміщено 45 медіа-паспортів дітей. Ще 27 знаходяться у процесі створення.

Довідка УНІАН. У травні 2011 року губернатор Дніпропетровщини О.Вілкул та директор фонду «Розвиток України» Анатолій Заболотний підписали меморандум. Документ передбачає реалізацію в області проекту «Родина для дитини», спрямованого на розвиток сімейних форм виховання та профілактику оціального сирітства в області. Важливим напрямом спільної роботи облдержадміністрації та благодійного фонду є створення дитячих будинків сімейного типу і сприяння національному всиновленню (всиновлення дітей громадянами України). О.Вілкул поставив завдання керівникам міст і районів області протягом п`яти років влаштовувати щорічно близько 20% вихованців інтернатів - це близько 400 дітей - у сімейні форми виховання та усиновлення. Таким чином, протягом п`яти років це питання буде вирішене.

У 2011 році усиновлено і влаштовано в сімейні форми виховання 494 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, з інтернатів області. Протягом першого кварталу цього року усиновлено та влаштовано до сімейних форм виховання з інтернатів області вже 107 дітей.