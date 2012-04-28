Потерпілих від вибуху у Дніпропетровську виписують у задовільному стані

Сьогодні з Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова після візиту до закладу Президента України Віктора Януковича виписали в задовільному стані двох потерпілих від вибухів 27 квітня – чоловіка та жінку.

Про це кореспондента УНІАН повідомили в адміністрації лікарні.

Таким чином, у даний час у лікарні ім. Мечникова перебуває 6 потерпілих, троє з яких отримали важкі травми. За даними адміністрації, вони перебувають у стабільному стані, з певним покращенням.

Літній чоловік, за даними співрозмовника агентства, якому ампутували руку, самостійно пересувається. Також стабільно почувають себе 16-річна дівчина, яка отримала осколкові поранення обличчя та тулубу, та жінка - кондуктор трамваю, що стояв на зупинці в момент першого вибуху.

Всі троє постраждалих знаходяться у відділенні інтенсивної терапії політравм лікарні ім. Мечникова.

Інші троє госпіталізованих до обласної лікарні, які постраждали від вибухів, перебувають у стані середнього та легкого ступеня важкості. Найближчими днями їх можуть виписати з медзакладу.

Наразі в інших Дніпропетровських лікарнях перебуває ще 14 потерпілих. Їх життю нічого не загрожує.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в Дніпропетровську пролунали 4 вибухи, в результаті яких постраждало 30 осіб, у тому числі 10 дітей. Станом на 8.00 сьогоднішнього дня, у лікарнях залишались 22 особи (4 - у важкому стані, 7 - у стані середньої важкості, 11- у легкому стані).

За фактами вибухів порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт), яку розслідує СБУ.