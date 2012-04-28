Київську медицину реформують по-віденськи

Київ застосовуватиме віденський досвід реформування медичної галузі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, голова КМДА Олександр Попов та бургомістр Відня Міхаель Хойпль під час офіційної зустрічі у столиці Австрії домовилися про розробку комплексної програми стажування українських лікарів.

Передбачається, що уже наступного року київські медики отримають можливість покращити свою кваліфікацію у Відні.

«Австрійська система медичного обслуговування та охорони здоров’я, мабуть, одна із найкращих у Європі та світі. Нам дійсно є чому повчитися у віденських колег, і нині ми маємо таку можливість. Ми домовилися, що розробимо спільну програму і вже найближчим часом почнемо її реалізовувати», – сказав О.Попов.

Окрім того, Київ набуватиме досвід Відня у галузі енергозбереження і застосування відновлюваних джерел енергії. Нині віденські енергетичні компанії є одними з лідерів у Європі щодо застосування сучасних енергоощадливих технологій.

«Австрія – це країна, яка не має атомної енергетики і повинна постійно шукати інноваційні шляхи вирішення проблеми енергопостачання. При цьому ми не можемо нехтувати екологічними нормами, тому вважаємо, що не повинні надто розраховувати на традиційні технології. Австрійські вчені постійно знаходяться у інноваційному пошуці, і ми залюбки поділимося нашими напрацюваннями з київськими колегами», – зазначив М.Хойпль.

Діалог між Києвом і Віднем буде продовжено під час візиту австрійського бургомістра до української столиці у дні проведення Євро-2012. Тоді ж планується підписання протоколу про поглиблення співробітництва.