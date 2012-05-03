Психічно хворий чоловік ударив 7-місячну дитину по голові

У Запоріжжі психічно хворий чоловік ударив 7-місячну дитину алюмінієвим предметом по голові.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області, 1 травня в супермаркеті, розташованому в Орджоникідзевському районі Запоріжжя, агресивний покупець біля каси посварився з матір`ю 7-місячного немовляти, після чого побив саму дитину.

«Біля каси відвідувач супермаркету зачепив жінку з коляскою. Жінка попросила його бути обережнішим, оскільки в колясці спала дитина. Зауваження розсердило чоловіка: він почав сильно кричати і штовхати жінку. Від його крику 7-місячний малюк прокинувся і заплакав. Це викликало ще більш неадекватну й агресивну реакцію чоловіка», - повідомили в міліції, зазначивши, що покупець схопив алюмінієвий роздільник товару на касі і почав бити ним по колясці, й ударив дитину по голові.

Наряд міліції, який прибув за викликом, відправив зловмисника до Орджоникідзевського райвідділу.

Немовля госпіталізоване до лікарні з попереднім діагнозом «удар м`яких тканин лоба».

Кривдник дитини доставлений у психіатричну лікарню. Міліція з`ясувала, що 25-річний запорожець стоїть на обліку у місцевій психіатричній лікарні.

Порушено кримінальну справу за ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство).