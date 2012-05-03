Прикарпаття: під час сплаву на катамаранах загинула дівчина

На Прикарпатті під час сплаву на катамаранах загинула туристка.

Як повідомляє прес-служба Управління МНС України в Івано-Франківській області, нещасний випадок стався 1 травня о 11.26 у селі Зелене Верховинського району.

Група туристів з Києва, Львова, Івано-Франківська, Коломиї у складі 17 осіб на катамаранах здійснювала сплав по річці Чорний Черемош. Не впоравшись з керуванням, один катамаран зіткнувся з опорою дерев’яного моста та зазнав пошкоджень. Внаслідок зіткнення туристка 1989 р.н., жителька с. Корнич Коломийського району Івано-Франківської області, впала у воду, зламавши при цьому ногу, й потонула.

Тіло загиблої витягнули з води туристи.

На місце події виїжджали слідчо-оперативна група міліції, швидка медична допомога.



