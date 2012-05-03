Діти з Полтавщини поїдуть на оздоровлення до Італії

27 дітей із Полтавської області, які постраждали від аварії на ЧАЕС, поїдуть на оздоровлення до Італії.

Про це УНІАН повідомили в обласній організації «Союз Чорнобиль України».

Дітей на відпочинок запросив італійський добродійний фонд «Затока казок».

За рішенням організації оздоровлюватися будуть діти з Лубенського, Полтавського, Кременчуцького, Зіньковського, Кобеляцького, Шишацького, Комсомольського і Диканьського районів.

«Союз Чорнобиль України» співробітничає з італійським фондом «Затока казок» з 1995 року. За цей час на оздоровленні за кордоном побувало більш як 500 полтавських дітей.

У Полтавській області налічується близько 7 тисяч дітей, які мають статус постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС.