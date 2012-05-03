Діти з Полтавщини поїдуть на оздоровлення до Італії
Постраждали від аварії на ЧАЕС
27 дітей із Полтавської області, які постраждали від аварії на ЧАЕС, поїдуть на оздоровлення до Італії.
Про це УНІАН повідомили в обласній організації «Союз Чорнобиль України».
Дітей на відпочинок запросив італійський добродійний фонд «Затока казок».
За рішенням організації оздоровлюватися будуть діти з Лубенського, Полтавського, Кременчуцького, Зіньковського, Кобеляцького, Шишацького, Комсомольського і Диканьського районів.
«Союз Чорнобиль України» співробітничає з італійським фондом «Затока казок» з 1995 року. За цей час на оздоровленні за кордоном побувало більш як 500 полтавських дітей.
У Полтавській області налічується близько 7 тисяч дітей, які мають статус постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС.