У Хмельницькому молодик "замінував" лікарню
12:01, 03 травня 2012Новини регіонів
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Правопорушника затримано
У Хмельницькому затримано 18-річного молодика, який вчора зробив хибне повідомлення про замінування лікарні.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, вжитими заходами встановлено, що молодий чоловік зробив це безпідставне повідомлення з хуліганських спонукань. Правопорушника затримано.
Того ж дня у місті Горлівка Донецької області затримано 30-річного громадянина, без постійного місця роботи, у квартирі якого вилучено 700 г вибухівки та електродетонатор.
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