У Хмельницькому молодик "замінував" лікарню

У Хмельницькому затримано 18-річного молодика, який вчора зробив хибне повідомлення про замінування лікарні.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, вжитими заходами встановлено, що молодий чоловік зробив це безпідставне повідомлення з хуліганських спонукань. Правопорушника затримано.

Того ж дня у місті Горлівка Донецької області затримано 30-річного громадянина, без постійного місця роботи, у квартирі якого вилучено 700 г вибухівки та електродетонатор.